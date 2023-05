Kamada, offerta a sorpresa del Milan: Napoli superato

Il Milan sembrerebbe essere in vantaggio su Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte rispetto al Napoli. I rossoneri potrebbero offrire di più

Dopo aver eliminato i partenopei in Champions League, il Milan sembra intenzionato ad eliminarli anche nella corsa ad un calciatore. Le due squadre, infatti, sembrano intenzionate a sfidarsi a suon di milioni per Daichi Kamada.

Il calciatore sembra intenzionato a lasciare la Germania, con le avances del Borussia Dortmund che sarebbero già state parzialmente rispedite al mittente. Dall’altra parte, però, ci sarebbero quelle del Benfica che sarebbe anche un cliente ostico per le italiane. Infatti, i portoghesi avrebbero già incontrato l’agente del giocatore e potrebbero vantare il suo gradimento.

La situazione

A parlare del tutto è stato Rudy Galletti, che ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa: “Kamada e Pulisic sono rumors di mercato ma non costituiscono ancora trattative concrete. In casa Napoli c’è da fare prima una panoramica interna che possa determinare l’organigramma del futuro. L‘eventuale addio di Giuntoli?Determinerebbe la necessità di riorganizzare un tassello importante in tal senso. Il Napoli, così come le altre squadre italiane, è in stand-by, in attesa di capire quel che sarà il futuro. Passaggio alla Juventus? Dipende dal presidente e da quella che sarà la valutazione che il dirigente farà del club bianconero. La Juventus non può garantire certezze sulle competizioni europee che la squadra giocherà nella prossima stagione. Le prossime due settimane concederanno, per questo, opportunità di attenta valutazione, ma per la fine del mese credo si giungerà ad un verdetto”.