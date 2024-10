Kamala Harris, su Donald Trump: “Cerca un potere senza limiti”

In un discorso all’Ellipse, vicino alla Casa Bianca, la vicepresidente Kamala Harris ha criticato Donald Trump, dicendo che è “instabile” e cerca “potere senza limiti”. Ha ricordato il 6 gennaio 2021, quando Trump ha incitato i suoi sostenitori a contestare la vittoria di Joe Biden. “Trump ha diviso gli americani e ha creato paura. Questo non è chi siamo”, ha affermato Harris.

Harris ha promesso di mettere “il Paese prima del partito e di me stessa”. Ha descritto le prossime elezioni come una scelta tra “caos e libertà”, sottolineando che Trump ha spinto una folla a sfidare un’elezione legittima. “Non sono perfetta, ma vi ascolterò e lavorerò per voi”, ha detto, promettendo di affrontare problemi come l’aumento dei costi.

Ha anche parlato dei diritti delle donne, promettendo di difendere l’aborto. Harris ha assicurato che non lascerà i partner degli Stati Uniti nel mondo, a differenza di Trump, che ha mostrato simpatia per leader autoritari. “Sarò la presidente di tutti gli americani”, ha dichiarato, mentre il pubblico applaudiva.

Harris ha ribadito l’importanza dei diritti civili e ha promesso di ripristinare le libertà sottratte alle donne. Ha sottolineato che gli Stati Uniti sono una nazione di immigrati e che lavorerà per una riforma che permetta la cittadinanza a chi contribuisce al Paese.

Infine, ha avvertito che “Putin e Kim Jong Un fanno il tifo per Trump” e che gli Stati Uniti non possono diventare un rifugio per dittatori. Concludendo, ha detto che i cittadini hanno il potere di cambiare le cose, mentre il marito Doug Emhoff la accompagnava sul palco.

Joe Biden ha anche risposto a commenti razzisti fatti durante un comizio di Trump, definendoli inaccettabili. JD Vance ha criticato Biden, sostenendo che le sue parole attaccano metà del Paese. Con le elezioni vicine, Harris e Biden cercano di promuovere un messaggio di unità e inclusione, contrastando la divisione rappresentata da Trump.