Kamara al Chelsea e Jorginho alla Juventus

Kamara del Marsiglia sembra essere un possibile prossimo rinforzo per la squadra di Tuchel. Il suo arrivo libererebbe Jorginho

Si apre uno spiraglio nella trattativa che porterebbe Jorginho dal Chelsea alla Juventus. Il calciatore italo-brasiliano potrebbe trasferirsi in bianconero, visto un contratto in scadenza nel 2023 e i londinesi che già cercano un sostitito.

Quest’ultimo sembra rispondere al nome di Boubacar Kamara. Il francese di origini senegalesi sembra essere il preferito di Tuchel, che vorrebbe portarlo allo Stamford Bridge. Gli attuali campioni d’Europa in carica non sembrano gli unici su di lui, però, con anche la Juventus stessa pronta a puntare il calciatore del Marsiglia.

Il possibile effetto domino

Per lui i francesi potrebbero chiedere tra i 25 e i 30 milioni, cifra che è pienamente in linea con quanto visto di lui in campo. La Juventus vorrebbe il giocatore, ma c’è la sensazione che possa preferire un profilo più esperto sotto cui far crescere i giovani.

Jorginho sembra dunque l’uomo perfetto. Il contratto in scadenza nel 2023 e la voglia di tornare in Italia sembrano andare in favore dei bianconeri, che potrebbero dunque tentare l’assalto. Se Kamara andasse a Londra la strada sarebbe spianata. La Juventus continuerebbe il processo di miglioramento della rosa, arrivando a prendere anche un nazionale italiano. Tutto ciò garantirebbe esperienza e tecnica in più al centrocampo che, come detto, potrebbe far bene anche alle nuove leve del domani bianconero. La trattativa tra Juventus e Chelsea potrebbe chiudersi tra i 15 e i 20 milioni, una cifra bassa anche per via della scadenza tra un anno.