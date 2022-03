Kamara si libera a zero in estate, la Juventus ci prova

Boubacar Kamara del Marsiglia si svincolerà dal suo contratto, in estate. Su di lui la Juventus, forte concorrenza

Boubacar Kamara si libererà a zero quest’estate dal contratto che lo lega al Marsiglia. Il classe ’99 non ha intenzione di rinnovare con i francesi e dunque il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Ligue 1.

Il giocatore di origini senegalesi si ritrova ad essere uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo. Tra i parametro zero, sopratutto, risulta come uno dei migliori centrocampisti che ci si possa accaparrare. La Juventus e la Roma ci fanno un pensierino, ma non sono le uniche

La folta concorrenza

Per i ruoli che ricopre non è sicuramente un colosso. Kamara gioca come mediano ma può fare anche il difensore. 1.84 di altezza e 68 kg di peso. Nonostante il fisico non propriamente statuario è un abile ruba palloni, che fa del pressing e del contrasto le sue armi migliori. Queste sue doti lo rendono ottimo davanti la difesa, ma fin troppo rude. Troppi i cartellini rimediati in stagione, infatti.

È il tipico mastino, ma leggermente più atipico per via del suo esser meno dotato fisicamente. Cosa che però non lo ferma, rendendolo tra i migliori rispetto ai suoi coetanei nel ruolo.

Sul calciatore ci sono Juventus e Roma, ma non sono le uniche squadre a pensare a lui. Difatti anche il Milan e vari club di Premier League pensano a lui. Basti pensare a Manchester United, Newcastle, West Ham e il neo aggiunto Crystal Palace. La concorrenza non manca di certo, dunque.

Per ora non si sa dove possa andare, ma il Milan si sarebbe mosso d’anticipo rispetto alle altre italiane. Juventus e Roma però sembrano ben intenzionate a battersi per averlo, con entrambe le squadre bisognose di rincalzi proprio in quel reparto del campo. Il giocatore è ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento, cosa che intriga parecchio entrambe le dirigenze.