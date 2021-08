Kane: “Resto al Tottenham”. Per Ronaldo si apre la pista City, Marchetti (Sky Sport): “Per CR7 è l’unica possibilità”

La permanenza di Harry Kane al Tottenham spinge Ronaldo verso il Manchester City. L’attaccante inglese ha rivelato l’intenzione di restare a Londra tramite il proprio profilo Twitter, ecco quanto si legge:

“E’ stato incredibile vedere l’accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane. Resterò al Tottenham quest’estate e sarò concentrato al 100% sull’aiutare la squadra a raggiungere il successo”.

Per Ronaldo, dunque, la pista City resterebbe l’unica percorribile, a rivelarlo è l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti nel corso dell’editoriale su TMW Radio:

Futuro Ronaldo? “Non andrà al Psg, mi sento di escluderlo. Che rimanga alla Juventus a oggi è la situazione più probabile e logica. Ma è altrettanto vero che l’agente Mendes in questi mesi ha fatto il suo lavoro, verificando la disponibilità degli altri top club.

L’unica squadra che può permettersi il portoghese è il City, che all’inizio aveva detto no e poi si è informata sui possibili numeri dell’operazione. Non ci sono stati contatti diretti tra i club e il City, nel caso in cui volesse Ronaldo, non vorrebbe pagare il cartellino alla Juventus. E questo è un grande problema”.