Kante al PSG, Juventus e Milan beffate

Ngolo Kante a fine stagione dovrebbe lasciare il Chelsea, con Juventus e Milan che però non saranno nel suo futuro

Il centrocampista francese del Chelsea andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Non sembra esserci margine di trattativa tra i londinesi e il calciatore per un rinnovo, dato che il calciatore non ha apprezzato, a quanto pare, il mancato adeguamento per più anni.

A scatenare Kante sarebbe stato il non voler dare a giocatori over 30 più di 2 anni di contratto da parte dei londinesi, dopo averlo fatto con Kalidou Koulibaly. Sul giocatore si sono mosse Milan e Juventus che però non sembrano poter arrivare ad acquistarlo.

Va al PSG?

Il futuro di Ngolo Kante sembra essere al Paris Saint Germain. Il giocatore vorrebbe giocare a Parigi, che sembrerebbe essere la sua prima scelta. Il Milan e la Juventus ci proveranno comunque, ma intanto il calciatore sembra essere vicino alla propria scelta. Le due italiane dovranno mettersi il cuore in pace, anche se la voglia di provarci fino alla fine non sembra mancare da entrambe le parti. Il calciatore però, invece, sembra aver fatto la sua scelta e potrebbe essere definitiva ormai.

Un mese fa sembrava esserci un’apertura per la permanenza del giocatore a Londra, cosa però che con il tempo sembra essere stata smentita. Il giocatore andrà quasi sicuramente a scadenza e potrebbe anche finire per muoversi durante il mercato invernale. A gennaio il Paris Saint Germain potrebbe pagare un indennizzo al Chelsea e prendere il cartellino del giocatore.