Kante poteva finire in bianconero

Il futuro di Kante resta in bilico, ma negli ultimi giorni il clamoroso retroscena è arrivato alla ribalta

Non è detto che il suo trasferimento in bianconero possa avvenire, ma sarebbe potuto già accadere negli scorsi mesi. Ngolo Kante e la Juventus, destini che si sono intrecciati negli scorsi mesi – anche solo come idee – ma per cui poi non si è fatto nulla.

Il calciatore francese presto potrebbe lasciare il Chelsea, con i londinesi e il giocatore che sarebbero ai minimi termini. Il calciatore vorrebbe un contratto di almeno quattro anni, con il club che offre soltanto un biennale con opzione per il terzo anno. Il Chelsea starebbe cercando ora di cederlo, con la scorsa sessione invernale di calciomercato che ha dato inizio alle danze.

Kante vicino al bianconero

Il Chelsea lo scorso gennaio avrebbe offerto il cartellino del centrocampista francese in cambio di quello di Matthjis De Ligt. L’attuale difensore del Bayern Monaco si è visto a lungo corteggiato dai londinesi, salvo poi finire a Monaco di Baviera quest’estate.

Il calciatore ha intrigato per tempo gli ex campioni d’Europa, con la Juventus che però avrebbe rifiutato le avances dei londinesi per via del poter perdere il calciatore a stagione in corso. Una mossa che avrebbe avuto della follia, specialmente con la difficoltà del doverlo rimpiazzare. Ora i bianconeri potrebbero tornare presto su Kante, in uscita dal Chelsea, anche se in vantaggio sembra esserci il Paris Saint Germain. Il calciatore sembra voler spingere per un ritorno in Francia, ma è ancora tutto da scrivere.