Karina Cascela, dura con Belen Rodriguez: “Come fanno ad innamorarsi così velocemente?”

Archiviata la questione “Beatrice Valli”, Karina Cascella ha voluto dire la sua su un altro volto noto dei social e del piccolo schermo. L’ex opinionista nel rispondere ad alcune domande, infatti, ha detto la sua su Belen Rodriguez e la sua nuova love-story.

“Come fanno ad innamorarsi così velocemente?” – Come reso noto dal gossip, sia Melissa Satta che Belen Rodriguez hanno ritrovato l’amore. Conclusa la storia con Matteo Berrettini, l’ex Velina ha intrapreso una storia con Carlo Beretta, mentre Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso al fianco Angelo Edoardo Galvano.

A dire la sua sulla vita sentimentale delle due donne è stata la Cascella. Dopo aver aperto un box domande nelle sue IG Stories, la donna ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Un utente, infatti, le ha chiesto cosa ne pensa della nuova storia d’amore della Rodriguez. Ancora una volta Karina ha dimostrato di non avere peli sulla lingua:

“No ragazzi, io lo so che non dovrei rispondere a queste domande. So anche che non sono fatti miei, che non si giudicano le scelte altrui e bla bla bla. Però ditemi una cosa: c’è tra voi uno, e dico uno solo che ogni volta che vede le sue foto con il nuovo fidanzato non dice: “Ancoooora!”. Ma poi dove li trovano? Su Amazon tipo. Lei come Melissa (Satta, Ndr.) e come altre. Si lasciano, spariscono dai social 1/2 settimane e poi Puf, nuovo fidanzato!”.

Ha poi proseguito: “E non fate le false dicendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole che tanto lo pensate tutti. Ma io dico, come fanno ad innamorarsi così velocemente? E poi sempre le stesse foto! Stessi posti, stesse pose. Ma cosa più assurda per me sono i figli che ogni volta conoscono un uomo diverso. L’unica cosa che mi chiedo sempre è perché coinvolgerli? Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi…”.