Karina Cascella, contro una concorrente di Temptation Island: “Pietosa”

L’ultima edizione di Temptation Island è stata molto commentata sui social. A dire la sua ancora una volta è stata Karina Cascella che ha duramente criticato i comportamenti di alcuni concorrenti.

“Pietosa” – In occasione dell’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Karina ha deciso di fare una diretta su Instagram per commentarla insieme ai suoi follower. Ancora una volta l’ex opinionista ha confermato il suo essere schietta, diretta e senza peli sulla lingua.

In particolar modo, la Cascella ha avuto molto da ridire su Martina De Ioannon, oramai ex fidanzata di Raul Dumitras. I due hanno preso parte al viaggio nei sentimenti per via della forte gelosia del ragazzo, ma, alla fine, Martina si è resa conto di non amare veramente il fidanzato.

Nel vedere Martina e Raul decidere di mettere un punto sulla loro storia d’amore, la Cascella ha deciso di dire la sua. La donna si è scagliata duramente con la De Ioannon, criticando il comportamento avuto durante il suo percorso nel programma:

“Lo vediamo tutti che lei oggi pensa ad altro. E’ bastato davvero poco e le donne così a me fanno venire i brividi. Imbarazzante! Portare lì un ragazzo per trattarlo come sta facendo lei non ha alcun senso. Lui, poverino ad averla incontrata”.

Nel vedere Martina piangere, la Cascella ha così commentato: “No vabbè, le lacrime non ce le meritiamo. Che falsa, Dio mio! Dovrebbe piangere lui, non lei! Ti è bastato nulla per mollarlo. L’avresti dovuto lasciare prima, però ti faceva comodo partecipare al programma. Pietosa!”.

Nel vedere le lacrime di Raul, Karina ha continuato ad attaccare l’oramai ex fidanzata del ragazzo: “Non perdi nulla, Raul. Lei non ti ha mai amato, non ha versato neanche una lacrima. Le altre piangevano, lei no. Gli mostra il video dove palesemente lui provava, in modo immaturo, a farla ingelosire. Ridicola questa ragazza, davvero ridicola. Mi dispiace troppo, ma lui merita di meglio!”.