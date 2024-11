Karina Cascella, dura con Eleonora Cecere: “Davvero siete disposti a così tanto pur di apparire in tv?”

Il gesto di Eleonora Cecere di abbandonare la casa del Grande Fratello continua a far parlare, con discussioni che sembrano non avere fine sul web. A dire la sua è stata anche Karina Cascella, che si è scagliata duramente contro l’ex gieffina.

POLEMICHE PER LA DECISIONE DI ELEONORA – La decisione della ex protagonista di Non è la Rai di ritirarsi dal reality show, dopo che suo marito, Luigi Galdiero, è entrato nella Casa, ha suscitato reazioni contrastanti. Il motivo dietro la sua scelta? La necessità di stare accanto alle sue due figlie, Karol e Marlene, che, secondo quanto riferito da Galdiero, avevano bisogno di lei a causa di difficoltà a scuola.

Subito dopo l’ingresso del marito, la Cecere ha salutato il gioco, ma non senza suscitare un ampio dibattito. La sua partenza ha scatenato una pioggia di critiche, soprattutto nei confronti di Luigi Galdiero, accusato da molti utenti sui social di aver agito con un atteggiamento “maschilista” e “retrò”. Eleonora, da parte sua, non ha esitato a difendere il suo matrimonio e il suo uomo, rispondendo con decisione alle critiche, sia sui social che in diverse interviste televisive.

Il punto cruciale è arrivato durante un’intervista a Verissimo, sabato 16 novembre, dove Eleonora ha voluto chiarire la sua posizione. Secondo la Cecere, Luigi non avrebbe mai avuto intenzione di sottrarle un’opportunità importante come quella di partecipare al Grande Fratello, ma l’ha fatto solo per una ragione molto semplice: le figlie.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore, un altro nome noto ha deciso di entrare nel dibattito. Karina Cascella, ex opinionista, ha espresso il suo disappunto sui social, rivolgendosi direttamente a Eleonora:

“Io non sto seguendo. Non so cosa sia accaduto nello specifico. Io so solo che non capirò mai e dico mai come si possano lasciare per così tanto tempo casa e figli. Quest’esposizione mediatica anche per i propri figli la trovo terribile.

E ascoltare “era il mio sogno”, beh mi fa pensare che siamo messi veramente molto male. Ma davvero siete disposti a così tanto pur di apparire in tv? Incredibile e triste allo stesso tempo”.