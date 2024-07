Karina Cascella, dura contro la categoria degli influencer: “Stiamo toccando il fondo”

Dopo la carriera come opinionista televisiva, Karina Cascella è attualmente impegnata nel settore della ristorazione. Nonostante abbia deciso di abbandonare i riflettori, la donna è spesso al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni. È accaduto anche nelle ultime ore, quando l’ex volto di Uomini e Donne si è scagliata contro un influencer, non rivelando mai il suo nome.

“Stiamo toccando il fondo” – Il tutto, come raccontato dalla Cascella, è nato dopo aver visto alcune IG Stories di una nota influencer che si lamentava di dover essere presente a molti eventi:

“Com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire lavoro, sacrificio, rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, amor proprio?”.

Proseguendo nel suo sfogo, la Cascella ha aggiunto: “A che cavolo di punto siamo arrivati? Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano. Questa dice ‘sono stanca devo fare un altro evento”. Madonna mia che stanchezza, poverina portatela su una brandina questa poveretta, deve andare a fare un altro evento. E poi ‘un altro’ lo scrive con l’apostrofo. lo dico: se avete qualche minuto libero, aprite un libro e provate a leggere. Provate a fare qualcosa in primis per loro stessi. Perché se scelgono di comunicare ad un vasto pubblico, vogliamo almeno parlare l’italiano e saperlo scrivere? Qui stiamo raggiungendo livelli assurdi e per me stiamo toccando il fondo”.

Nel concludere il suo discorso, la Cascella ha voluto sottolineare l’importanza dello studio e dell’istruzione per evitare che si arrivi a ciò:

“La chiave è quella di insegnare ai nostri figli i valori, i principi, il rispetto, l’importanza dello studio, dell’istruzione che gli permetterà di diventare donne e uomini indipendenti dal punto di vista economico, ma anche affettivo”.