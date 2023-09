Karina Cascella, sugli influencer al Festival di Venezia: “È inconcepibile che ci vadano cani e porci”

In questi giorni si sta svolgendo l’80esima edizione della Mostra del Cinema a Venezia, suscitando la solita polemica dovuta alla presenza degli influencer all’evento. A dire la sua è stata Karina Cascella, noto ex volto di Amici e opinionista televisiva, che ha voluto dire la sua sui social.

“È inconcepibile che ci vadano cani e porci” – Da alcuni anni a sfilare sul red carpet del Festival di Venezia non sono solo gli attori, ma anche i volti molto noti dei social network. Come spiegato più volte, gli influencer vengono invitati dai vari sponsor per poter così ottenere una maggiore visibilità. Tutto ciò, però, crea sempre una certa polemica, commentata anche da diversi volti noti.

Nelle ultime ore a voler dire la sua, scagliandosi contro gli influencer che hanno preso parte al chiacchieratissimo Festival di Venezia è stata la Cascella. L’ex volto del noto dating-show di Maria De Filippi, attraverso le sue IG Stories, ha così dichiarato:

“Un’informazione di servizio, quand’è che finisce il Festival del Cinema di Venezia? Perché io veramente ormai di attori ne ho visti quattro. Non so quanti ne avete visti voi, ma a parte gli scherzi ne ho visti veramente pochi. Ho letto da qualche parte che qualcuno abbia pure avuto il coraggio di dire “eh ormai ve ne dovete fare una ragione, perché adesso è così”. Min**ia pure la faccia tosta di dire che adesso è così? Senza fare un c***o, senza aver mai guardato un film, pure la faccia tosta di dire fatevene una ragione? Complimenti! Poi pure la sceneggiature che si fanno sono veramente da dive di Hollywood. Se pensate a una Sophia Loren per esempio, a me viene da piangere”.

Ha poi così proseguito: “Ma questo è un discorso che va un po’ più in generale, rispetto a quello che è il mondo oggi. Sta cambiando, ma veramente in peggio. Non è possibile che uno se ne debba fare una ragione rispetto al fatto che chiunque, cani e porci, perché di questo si tratta, perdonatemi ma è inconcepibile, cani e porci vadano a Venezia pure con la faccia di bronzo. Comunque qualcuno veramente dovrebbe inventarlo il Festival degli influencer, perché così avrebbe anche più senso ciò che fanno. Si valorizzerebbero di più le persone, poi però il punto sarebbe andare a cercare le capacità”.

Infine, ha così concluso: “Cioè in pratica oggi tutti fanno tutto. Chi sfila a Venezia senza aver mai recitato o anche solo guardato un film. Chi scrive libri e a momenti non parla neanche l’italiano. Chi canta senza mai aver preso una sola lezione o senza doti. La verità è che stiamo lasciando ai nostri figli una generazione di nullafacenti”.