Karina Cascella: sui social i nomi delle influencer che non sopporta

Karina Cascella non ha mai avuto paura di dire la sua, e che si tratti della televisione o dei social, questa sua caratteristica non è cambiata. Schietta e senza filtri, l’ex opinionista di Uomini e Donne continua a esprimere le proprie opinioni senza preoccuparsi troppo di scontentare qualcuno. Recentemente, Karina ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua visione del mondo delle influencer, criticando duramente una parte di loro.

LE INFLUENCER CHE NON SOPPORTA – Aprendo un box domande nelle sue IG Stories, la Cascella ha dato l’opportunità ai fa di farle qualche domanda dei fan. “Non le sopporto”, ha dichiarato, aggiungendo che molte influencer sembrano atteggiarsi a star senza alcun reale motivo.

“Ostentano un’immagine di sé che non corrisponde a ciò che sono davvero”, ha detto, puntando il dito anche contro quelle che approfittano della propria visibilità per ottenere servizi gratuiti in cambio di visibilità sui social. “Le trovo scroccone”, ha sentenziato senza mezzi termini.

Ma Karina non si è fermata qui. Rispondendo alle domande dei suoi follower, ha svelato uno dei lati più oscuri del mondo delle influencer. “Tra loro si schifano quasi tutte”, ha raccontato, rivelando come, dietro ai sorrisi e alle foto con cui si salutano agli eventi, si nasconda una vera e propria competizione.

“Si salutano, si scattano foto, ma poi sono pronte a fare di tutto per mettersi in luce e superarsi a vicenda”, ha spiegato, parlando di una rivalità che, secondo lei, raggiunge livelli di ipocrisia inauditi. “Dopo un po’ ti chiedi cosa ci fai lì, con queste persone”, ha aggiunto, dicendo che, più volte, le è capitato di sentirsi fuori posto in quell’ambiente.

Nonostante le sue dure critiche, Karina ha anche voluto parlare di chi, secondo lei, rappresenta un modello positivo nel panorama delle influencer. Tra le sue “preferite” ci sono Elena Santarelli, Costanza Caracciolo, Federica Nargi e Georgette Polizzi. “Sono persone genuine e sincere, ragazze giovani dovrebbero prendere esempio da loro”, ha affermato, riconoscendo loro il merito di essere autentiche e mai sopra le righe.

Tra le altre, c’è chi ha provato a chiederle un parere su Giulia De Lellis, e Karina non ha avuto dubbi nel rispondere. “Giulia è tutt’altra storia”, ha detto, lodando la sua educazione, gentilezza e umiltà. “Non se la tira per niente”, ha aggiunto, sottolineando come Giulia sia rimasta legata alle sue origini e valori, pur essendo una delle influencer più seguite in Italia. Un parere decisamente positivo, quindi, per una delle figure più amate e contestate del panorama social.

Dall’altra parte, però, Karina non ha risparmiato critiche nemmeno per altre personalità del mondo delle influencer. Chiara Nasti e Rosa Perrotta, ad esempio, sono tra quelle che “non sopporta”, come ha spiegato senza giri di parole. “Sono persone che non mi piacciono per nulla, da sempre”, ha detto, non nascondendo il suo disprezzo per quelle che considera figure eccessivamente arroganti e prive di sostanza.