Karina Cascella, sulle dichiarazioni di Francesco Totti: “Un’intervista di basso livello”

Anche Karina Cascella ha voluto dire la sua sulle ultime dichiarazioni di Francesco Totti sulla fine del suo matrimonio e si Ilary Blasi, sua ex moglie. L’influencer si è scagliata contro l’ex capitano della Roma, criticando questa sua scelta.

“Un’intervista di basso livello” – Nella giornata di ieri è uscita la prima intervista che Francesco Totti ha fatto dopo la notizia della fine del suo matrimonio. Al Corriere della Sera, l’ex calciatore ha rivelato di non essere stato il primo a tradire. Stando a quanto raccontato da Totti, in precedenza avrebbe scoperto un tradimento di Ilary, precisamente avrebbe letto dei messaggi tra lei e altri uomini. Sono state mosse altre pesanti accuse che hanno spiazzato tutti.

Una volta resa nota l’intervista, è scoppiato il caos sul web. In molti, infatti, si sono scagliati contro Totti, accusandolo di aver mandato di rispetto non solo alla moglie, ma in particolar modo ai suoi tre figli. A ribadirlo è stata anche la Cascella attraverso le sue IG Stories:

“Davvero con 3 figli, anche “grandini” due tra l’altro, non si p0teva evitare una cosa così volgare, così denigrante per entrambi Un’intervista di così basso livello doveva per forza essere rilasciata? No. Nessuno ha costretto nessuno. Potevano scegliere il silenzio. Potevano anche scegliere di dire delle cose, ma non fino a questo punto. Parlano dell’amore per i propri figli, dimenticano che hanno una vita sociale. Hanno delle frequentazioni, e mettono davanti a loro orologi, borse o frasi del tipo “ha tradito prima lei””.

Secondo Karina e molti utenti dei social, quello di Totti sarebbe un tentativo di ripulire la sua immagine, facendo ricadere le colpe sulla Blasi. In questo modo, però, Francesco ha solo scatenato un ulteriore caos mediatico.

Karina Cascella ha poi così concluso: “Ragazzi io capisco il parere diverso, ma poteva davvero discolparsi solo così? Volete dirmi che parlare con i figli per esempio in maniera privata non sarebbe stato utile a far capire determinate dinamiche? Ma certo che sì! Almeno avrebbe evitato la figuraccia pubblica. Ma come si fa a non arrivarci, dai!”.