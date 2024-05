Karsdorp, campane d’addio per l’olandese

La Roma potrebbe salutare Rick Karsdorp nella prossima sessione estiva di calciomercato, con il giocatore che si ritrova nuovamente nell’occhio del ciclone

Daniele De Rossi sarà una parte essenziale della tabella di marcia della Roma per la prossima campagna acquisti. Per questo motivo, ci si aspetta una serie di mosse essenziali per aumentare ulteriormente il livello competitivo della squadra. In questo caso, però, non si parla dell’allenatore giallorosso bensì di Rick Karsdorp, 29 anni, che ha i giorni contati con i la squadra capitolina

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Olimpico ha deciso di mettere il giocatore in vetrina. In questo modo l’ala, che resta legata al club transalpino fino al 2025, sarà uno dei protagonisti dell’operazione di uscita in estate. Insomma, tra la Roma e l’olandese ormai sembra quasi finita specialmente dopo gli ultimi avvenimenti.

Le risate del terzino

Una singola immagine, capace di far infuriare i tifosi. Durante la partita, poi persa dai giallorossi, contro l’Atalanta si vede uno scambio di parole tra due dei giocatori più discussi delle scorse settimane e che sono “costati” la finale di Europa League a Daniele De Rossi e i suoi.

A parlarne i colleghi del Corriere dello sport: “Abraham sta per entrare in campo quando sussurra qualcosa a Karsdorp che, poi, se la ride. Scene riprese dalle telecamere finite in diretta tv. Immagini, queste, che hanno fatto arrabbiare i sostenitori giallorossi in un momento difficile con la sconfitta contro l’Atalanta in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.” Una scena che ha fatto infuriare i tifosi, che ora vogliono l’addio del giocatore olandese.