Karsdorp, la Juventus ci prova

A sorpresa la Juventus sembrerebbe essere intenzionata a provarci con la Roma per acquistare Rick Karsdorp. Giallorossi che non faranno sconti

È ormai appurato: a gennaio Rick Karsdrop farà i bagagli e saluterà la capitale. Il calciatore olandese sembra essere entrato nell’occhio del ciclone dopo l’erroraccio contro il Sassuolo, con tutto il movimento giallorosso che non sembra voler vedere più il suo profilo in campo.

In tal senso, il mercato di gennaio potrebbe aiutare ad una sua eventuale cessione. A sopresa, però, ci sarebbe una pretendente nel nostro campionato: infatti, la Juventus sarebbe intenzionata all’olandese. La Roma non sarebbe però disposta a svenderlo.

Prove di trattativa

La Juventus avrebbe già contattato l’entourage del giocatore per provare ad intavolare una trattativa, con il calciatore che sembrerebbe gradire la destinazione. La Juventus potrebbe fare tentativi concreti anche per via del dover acquistare necessariamente qualcuno in quella posizione per il futuro, ormai certo, addio di Alex Sandro.

Karsdorp ha un contratto che scadrà nel 2025, con la Juventus che dovrà dunque pagare il prezzo di cartellino per intero se lo vuole. Il giocatore ha una valutazione di circa 9 milioni di euro, che la Juventus sembrerebbe essere disposta a pagare pur di accaparrarsi le prestazioni del terzino olandese.

Intanto il clima nella capitale è tesissimo, con il giocatore che non potrebbe neppure uscire di casa con il pericolo costante di essere offeso dai tifosi della squadra giallorossa. Un clima di certo non simpatico per il calciatore, che presto o tardi dovrà capire cosa fare: restare o andar via. Mourinho, intanto, la sua l’avrebbe già detta.