Karsdorp, la Juventus dovrà stare attenta alla concorrenza

Per il calciatore olandese della Roma la Juventus dovrà superare la concorrenza. È corsa a tre per Karsdorp

Rick Karsdorp è in uscita dalla Roma e tante squadre sembrano interessate a lui per il mercato di gennaio. Il calciatore olandese piace tantissimo anche alla Juventus, che già da gennaio potrebbe privarsi del cartellino di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a fine stagione.

Il calciatore olandese sarebbe uno dei profili di prima fascia per la Juventus, che però dovrà vedersela con Lione e alcune squadre olandesi per poter arrivare al giocatore giallorosso. La Roma cercherà di trattenerlo, ma intanto il mercato si scatena dietro al giocatore.

Alvaro Odriozola intanto…

Intanto su Alvaro Odriozola ci sono novità, infatti il Real Madrid avrebbe scaricato il giocatore e starebbe già cercando un sostituto per lui. Il calciatore sembra piacere sia a Juventus che Roma, con un intreccio che coinvolgerebbe anche Rick Karsdorp inevitabilmente.

Se l’olandese dovesse uscire dalla sponda giallorossa della capitale potrebbe esserci modo di vedere lo spagnolo arrivare a Roma. La Juventus, però, sembra decisa a fare del terzino ex Fiorentina la propria priorità e non si darà di certo per vinta su di lui. Già in queste settimane ci sarebbero stati dei contatti tra le due parti, con i bianconeri pronti ad offrire un prestito con obbligo di riscatto.

Una Juventus che dunque potrebbe forzare i tempi e cercare di prendere lo spagnolo, con il Real Madrid che accetterebbe di buon grado la soluzione. Resta da capire come si muoverà la Roma per Karsdorp, specialmente perché più il tempo passa e più il pericolo di vedere il giocatore lontano si avvicina.