Karsdorp, la Roma fa il prezzo

I giallorossi avrebbero fatto il prezzo per il cartellino di Rick Karsdorp. La Juventus è interessata al giocatore

Rick Karsdorp sembra essere in uscita dalla Roma. Il malcontento dell’ambiente giallorosso si tocca con mano, tanto che i tifosi sembrano voler vedere l’olandese lontano dalla capitale il prima possibile.

I giallorossi avrebbero già fatto il prezzo di mercato per il giocatore, tanto che la Juventus starebbe osservando interessata per poter prendere l’olandese già da gennaio. I capitolini valutano circa 10 milioni il cartellino dell’ex Feyenoord, un prezzo che però potrebbe finire per essere comunque abbassato.

Ultimatum

Intanto la Roma avrebbe dato l’ultimatum al giocatore, che dovrà scegliere se andar via alle sue condizioni o restare da separato in casa. Una situazione di sicuro ostica, con i giallorossi che cederanno solo a titolo definitivo. I bianconeri sono avvertiti e difficilmente la Juventus si muoverà per prendere il giocatore e farlo giocare come riserva.

Eusbeio Di Francesco, intanto, qualche settimana fa ha rilasciato alcune dichiarazioni su Karsdorp. Ecco cosa ha detto: “Chiariamo questa cosa. Io non ho avuto una discussione con lui ma l’ho lasciato fuori per scelta tecnica. Non l’ho fatto solo con lui ma anche con altri giocatori della Roma. L’ho lasciato in tribuna per fargli capire che doveva lavorare in maniera differente. Rick è un ragazzo come gli altri non so cosa è successo con Mourinho. Per me è un bravo ragazzo, magari ha sbagliato qualche partita. Con me ha avuto un infortunio al ginocchio che lo ha portato ad avere un rendimento non costante ma è un bravo calciatore”.