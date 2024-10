Kate Cassidy, la fidanzata di Liam rompe il silenzio su Instagram

Liam Payne era fidanzato con la modella Kate Cassidy. Per una prima parte della sua permanenza in Argentina è stato con lei. Svariati giorni prima del fatidico momento, lei ha lasciato il suolo argentino.

Molti fan, dopo la scelta della modella hanno pensato che tra i due fosse in atto una crisi. In realtà, il motivo della sua partenza è molto semplice. Kate si descrive come una persona che non è abituata a stare per più di un determinato periodo in un luogo che non sia casa sua; per questo ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Coloro che li hanno visti insieme in quei giorni di pausa dalla frenesia delle routine, li hanno descritti come una coppia molto affiatata.

Sul profilo Snapchat di Liam, qualche ora prima della sua morte, sono stati pubblicati video e foto che lo ritraevano in dolce compagnia della sua metà. In realtà, queste immagini risalivano a qualche tempo prima. Sono state rese pubbliche, solamente per mantenere il profilo del cantante attivo.

Dopo un primo momento di silenzio, Kate ha deciso di parlare. La modella, che agli occhi di tutti è sempre apparsa amorevole e affettuosa nei confronti del fidanzato, ora si trova a vivere una situazione estremamente difficile, che fino a qualche giorno fa mai avrebbe pensato di dover affrontare.

18 ore fa ha pubblicato una storia su Instagram, dal contenuto molto toccante. Scrive: “Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete trasmesso in queste ore. Sono completamente smarrita adesso. Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. Chiedo e prego che voi mi diate lo spazio per affrontare tutto questo in privato. Liam, angelo mio. Sei tutto per me. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e completamente. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo così tanto Liam”.