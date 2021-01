Kate Mara parla di una possibile seconda stagione della serie “A Teacher”

Kate Mara è tornata in televisione con un ruolo da protagonista nella serie A Teacher di Hannah Fidell. La serie, basata sull’omonimo film della Fidell, è andata in onda su FX on Hulu a partire dal 10 novembre 2020. A Teacher si è conclusa il 29 dicembre 2020 dopo 10 episodi. Lo show è prodotto da Aggregate Films, Hola Fidel e FXP. La stessa Mara figura tra i produttori esecutivi accanto a Hannah Fidell, Michael Costigan, Louise Shore, Jason Bateman e Daniel Brocklehurst.

I ruoli principali sono stati affidati a Kate Mara e Nick Robinson.

L’attrice interpreta una professoressa del liceo che inizia una relazione inappropriata con un suo studente, interpretato da Robinson. La serie esplora le ripercussioni di tale relazione e l’impatto profondo e struggente che ha avuto sulla vita del giovane ragazzo.

Alcuni fan speravano di vedere una seconda stagione che approfondisse le vite dei protagonisti dopo il confronto finale.

Kate Mara ha però frenato subito l’entusiasmo del pubblico affermando alla rivista The Wrap che l’idea originale è sempre stata quella di sviluppare la storia in una sola stagione:

“Ho sentito molti fan dello show chiedersi se vi possa essere un’altra stagione. Mi fa sorridere perché non è mai stata la nostra intenzione quella di creare più stagioni. Sono affascinata da questo tipo di storia e, ovviamente, ci sono state tante storie vere che sono andate avanti. Un esempio è la storia di Mary Kay Letourneau. Solo il fatto che mi venga posta questa domanda mi lusinga molto. Per noi si tratta di un grande complimento nei confronti del nostro lavoro. Vorrei che facessimo altre tre stagioni ma non saprei come continuare a meno che non vi sia nessun passaggio di tempo perché entrambi interpretiamo personaggi più vecchi di quello che siamo [alla fine]”.

L’ultimo film di Kate Mara al cinema è stato My Days of Mercy.

In televisione invece l’attrice ha avuto un ruolo nella serie di Ryan Murphy Pose prima di ottenere quello in A Teacher.

Trailer di A Teacher: