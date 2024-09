Kate Middleton, conclusa la chemioterapia: “Gli ultimi mesi sono stati incredibilmente difficili”

Come avvenuto con la rivelazione della sua malattia, Kate Middletion ha deciso di annunciare anche la fine della sua chemioterapia. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, quando la principessa del Galles ha deciso di rendere pubblico un video in cui è tornata a parlare della sua malattia, dando delle bellissime notizie.

“Gli ultimi mesi sono stati incredibilmente difficili” – Dopo un lungo periodo di assenza, nei mesi scorsi Kate aveva rivelato di aver iniziato un ciclo di chemioterapia per via del cancro che l’ha colpita nel febbraio scorso. Nella giornata di ieri, però, la donna è tornata a parlare della sua malattia.

Attraverso un commovente video, la Middleton ha voluto ringraziare i cittadini britannici per tutto il sostegno e affetto ricevuto in questi mesi. Inoltre, la principessa del Galles ha annunciato di aver concluso il ciclo di chemioterapia. Nell’annunciare questa bellissima notizia, la donna ha voluto lanciare un importante messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che vivono la sua stessa situazione:

“A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può venire la luce, quindi lascia che quella luce brilli intensamente”.

La consorte dell’erede al trono britannico William ha così proseguito:

“Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il percorso di lotta contro la malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti. Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, ti dà una nuova prospettiva su ogni cosa”.

E ancora: “Questo periodo ha ricordato a me e a William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati“.

Kate Middleton, inoltre, non ha nascosto il suo desiderio di tornare a lavoro e ad essere presente ai futuri eventi pubblici: “Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”.