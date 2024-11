Kate Middleton, la principessa torna in società

Dopo un periodo di assenza per via della chemioterapia, la Principessa Kate si mostra a viso scoperto in occasione del Remembrance Sunday, cerimonia di commemorazione per i combattenti inglesi caduti.

Per l’occasione, tenuta a Whitehall, indossa un cappotto nero di Catherine Walker, un cappellino con delle piume ed una spilla con dei papaveri, omaggio per i soldati morti durante le battaglie. Non sono passati inosservati gli orecchini di perle, appartenenti alla Regina Elisabetta e indossati come omaggio in suo onore.

Con sorriso in volto, ha seguito dall’alto tutta la commemorazione, affiancata dalla Duchessa di Edimburgo Sophie. Al suo fianco, la Principessa ha prestato attenzione a quanto stessero facendo William e Re Carlo. La formalità della Corona richiede che entrambi pongano sulla statua dei caduti, il Cenotafio, due corone di fiori. Kate, visibilmente commossa sia per l’occasione, sia per le sue condizioni, si mostra tranquilla e forte; come se quanto accaduto in questi mesi, non fosse realmente avvenuto. È il suo viso a mostrare i segni della malattia e della rispettiva cura.

Spinta dalla tenacia e dalla dedizione per il suo ruolo, la Principessa ha presieduto anche il concerto per le forza armate, tenuto nella Royal Albert Hall a Londra. Durante la serata, commossa per la celebrazione, è stata affiancata dal marito William che in quest’occasione si è lasciato andare ad atteggiamenti mai assunti precedentemente. Come per riflesso di protezione, svariate volte ha avvolto le sue spalle in abbracci , stringendola a sé e cingendole i fianchi. La sua presenza ad entrambi gli eventi ha colmato l’assenza della Regina Camilla, colpita da un’infezione alla vie respiratorie e costretta a rimanere nella residenza reale.

Il Principe ha, poi, rivelato di aver in programma qualche viaggio da fare insieme, non appena la salute della moglie lo permetta. Qualche meta è già stata fissata. Nulla, però, di eccessivamente lontano; di modo da non far stancare Kate. Le destinazioni, i cui pernottamenti sono previsti della durata di massimo cinque giorni, sono in giro per l’Europa. William non ha escluso la stessa Italia. I viaggi previsti sono per la sola coppia. I figli, i cui prioritari impegni sono la scuola e l’istruzione, rimarranno a Londra.