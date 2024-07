Kate Middleton, presente a Wimbledon? Gli ultimi aggiornamenti

Dopo che le è stato diagnosticato il cancro, la principessa Kate Middleton ha fatto una sola uscita pubblica. Con l’avvicinarsi del prossimo torneo di Wimbledon, sono in molti a chiedersi se anche la moglie del principe William sarà presente. A fornire gli ultimi aggiornamenti è stata la stampa inglese.

SARÀ PRESENTE? – Stando a quanto giunto alla stampa inglese, è quasi certa la presenza della principessa del Galles a Wimbledon, dove i tornei avverranno dall’1 al 14 luglio. Dalla diagnosi del cancro e dall’inizio della chemioterapia, questa dovrebbe essere la seconda uscita ufficiale che Kate fa.

Debbie Evans sul Telegraph Sport ha così commentato le ultime indiscrezioni:

“Speriamo che la principessa di Galles possa presentare i trofei in qualità di madrina del Club, ma la sua salute e la sua guarigione sono la nostra priorità. Tutto ciò che le abbiamo detto è che lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile. Non so chi potrebbe consegnare i trofei in alternativa: è una cosa da considerare più avanti, se necessario. Stiamo al momento, rimanendo molto flessibili nella nostra programmazione. Quando sapremo qualcosa di certo, penseremo a quale sia la cosa giusta da fare“.

Nonostante la stampa inglese dia come certa la presenza della Middleton, da Kensington Palace non è giunto alcun annuncio ufficiale. Molto probabilmente, infatti, la notizia ufficiale verrà data in prossimità dei giorni 13 e 14 luglio.