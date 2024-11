Kate Middleton, sulla scomparsa della 17enne Liz Hatton: “È stata un onore averla incontrata”

Liz Hatton, la fotografa di 17 anni che aveva commosso il mondo con la sua lotta contro una rara forma di cancro, è morta il 27 novembre. La giovane, originaria di Harrogate, nel North Yorkshire, era stata diagnosticata con un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde, una malattia aggressiva che le aveva dato una speranza di vita che variava dai sei mesi ai tre anni. Nonostante le gravi condizioni di salute, Liz aveva continuato a seguire la sua passione per la fotografia, riuscendo a realizzare sogni che sembravano irraggiungibili.

Nel mese di ottobre, Liz aveva avuto l’opportunità di incontrare la principessa Kate Middleton al Castello di Windsor. L’incontro, immortalato in un toccante abbraccio tra le due, aveva suscitato una grande emozione e diventato virale sui social. Kate aveva definito Liz una “giovane fotografa di talento”, apprezzandone non solo la creatività, ma anche il coraggio e la forza d’animo.

A gennaio, dopo aver ricevuto la diagnosi, Liz aveva deciso di interrompere la chemioterapia, scegliendo di trascorrere i suoi ultimi mesi con la famiglia, realizzando i suoi sogni invece di rimanere in ospedale. Durante i suoi ultimi mesi, aveva avuto anche l’opportunità di fotografare eventi pubblici, come la cerimonia di consegna delle onorificenze a Windsor, e di partecipare a eventi significativi, come il Royal Variety Performance, pochi giorni prima della sua morte.

In un post commovente, la madre di Liz, Victoria, ha ricordato la figlia come una persona straordinaria, definendola la miglior figlia e sorella possibile, e ha espresso il suo orgoglio per la sua forza e dolcezza. Victoria ha anche lanciato una campagna per raccogliere fondi destinati alla ricerca sul tumore desmoplastico, per dare un contributo alla lotta contro questa malattia.

Ad esprimere il dolore per la prematura scomparsa della talentuosa fotografa, sono stati anche Kate e William. Attraverso un post su X, i principi del Galles hanno così dichiarato:

“Siamo così affranti di apprendere che Liz Hatton è morta. E’ stato un onore per noi averla incontrata, una giovane donna così coraggiosa e al tempo stesso umile. I nostri pensieri e le nostre preghiere si uniscono ai genitori di Liz, Vicky e Aaron che con suo fratello Mateo attraversano adesso questo momento di indicibile difficoltà”.