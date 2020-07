Katherine Langford: ecco cosa aspettarsi dalla seconda stagione di “Cursed”

Katherine Langford rivela cosa aspettarsi dal suo personaggio, Nimue, nella seconda stagione di Cursed.

L’attrice ha raccontato a Entertainment Tonight di essere entusiasta dell’idea di mettere sotto i riflettori le donne delle leggende arturiane.

“Conosciamo molto bene i personaggi maschili, ma è molto raro per non dire quasi inesistente, che ci si immerga nelle storie dei personaggi femminili, in particolare quella della prolifica e potente Dama del Lago. Lei è una tale icona ma sappiamo molto poco su di lei. Avere l’opportunità di raccontare la sua storia, e di collocare una donna al centro di questa storia leggendaria, è molto opportuno in questo momento.”

Inoltre Katherine Langford ha dichiarato che i fan possono aspettarsi grandi cose dalla seconda stagione:

“La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger per molti personaggi, in senso figurato e letterale. è solo l’inizio. Abbiamo visto solo la punta dell’iceberg. Queste leggende arturiane sono così grandiose e, in un certo senso, questo è solo l’inizio di moltissimi percorsi.”

La prima stagione della serie è attualmente disponibile su Netflix.