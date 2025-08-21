Katia Ricciarelli, spiega perché era assente al funerale di Pippo Baudo

Il 16 Agosto, Pippo Baudo è venuto a mancare. La sua scomparsa è stata accompagnata da fiumi di messaggi di condoglianze. Tra i volti noti, ci sono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Barbara D’Urso e tanti altri personaggi della tv.

Diversi divi si sono recati alla camera ardente per dare un ultimo saluto allo storico presentatore. Tra i presenti, c’è stata anche l’ex moglie, Katia Ricciarelli. L’attrice ha raccontato con rammarico a “La Verità” come ha saputo della tragica notizia.

Le sue parole:” Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano “Ci dispiace molto per Pippo”. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva. Alla camera ardente ho visto la segretaria, Dina Minna: ‘Telefonarmi no?’, le ho detto. “Sei la segretaria…’. E lei niente. Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre. Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente. Però, non voglio far polemica. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo.”

Ha continuato:” Alla camera ardente mi ha accompagnato Mara che è come una sorella. Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi. Mara ha visto Tiziana e mi ha portato da lei. Ci siamo abbracciate, senza parlare. È strano che queste cose le facciamo davanti alla morte di una persona cara.”

La cantante ha motivato la sua assenza al funerale che si è svolto in Sicilia:” Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano.”