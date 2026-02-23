KDB ritorna a Napoli, confronto con Antonio Conte dopo l’infortunio di quattro mesi fa

Nel pomeriggio di domenica 22 febbraio si è registrato un ritorno importante a Napoli: Kevin De Bruyne è tornato in città per proseguire la fase finale del suo recupero dopo il grave infortunio che lo tiene fermo ormai da quattro mesi. Il centrocampista belga continuerà la preparazione direttamente a Napoli, lavorando quotidianamente sotto l’attenta supervisione dello staff medico del club azzurro e seguendo un programma personalizzato.

Il rientro di De Bruyne rappresenta un segnale positivo, ma non deve trarre in inganno i tifosi. Il calciatore ha già avuto modo di confrontarsi con Antonio Conte, che ha ribadito una linea di assoluta prudenza. Il tecnico non ha alcuna intenzione di forzare i tempi, consapevole dell’importanza del giocatore e dei rischi legati a un rientro affrettato. Una posizione già emersa in passato e applicata con fermezza anche in altre situazioni simili.

In particolare, Conte ha fatto riferimento al percorso già seguito con Romelu Lukaku, gestito con estrema cautela prima di rivederlo realmente in campo per pochi minuti. Lo stesso approccio verrà adottato per De Bruyne, che al momento non viene considerato pronto per un ritorno imminente all’attività agonistica, nonostante i progressi incoraggianti registrati nelle ultime settimane.

Seguendo proprio il modello Lukaku, l’ipotesi più realistica è quella di rivedere Kevin De Bruyne in campo soltanto tra un mese o un mese e mezzo, inizialmente per pochi minuti e senza carichi eccessivi. L’obiettivo del SSC Napoli è chiaro: recuperare il giocatore al 100%, evitando qualsiasi rischio di ricadute e puntando ad averlo pienamente a disposizione nel momento decisivo della stagione. La pazienza, in questo caso, è una scelta obbligata, soprattutto perché a giugno ci saranno i Mondiali.