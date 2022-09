Kean dovrà essere riscattato

Moise Kean finirà sicuramente riscattato dai bianconeri, che hanno un obbligo nei confronti dell’Everton. Il calciatore ad oggi ha deluso le aspettative

Moise Kean continua a deludere le aspettative dei tifosi, con prestazioni al limite dell’incolore. Il calciatore azzurro scuola Juventus è in prestito dall’Everton, con i bianconeri che hanno un obbligo di acquisto.

Il prezzo totale dell’operazione Kean sfiorerà i 38 milioni di euro, dato che per il riscatto la Juventus dovrà pagare 28 milioni. 7 li ha già pagati per il prestito biennale, mentre tre saranno di bonus accessori. Il calciatore potrebbe partire, ma intanto i soldi di Kulusevski finiranno parzialmente all’Everton.

Dejan porta forze fresche

Il trasferimento di Dejan Kulusevski a titolo definitivo al Tottenham porterà circa 35 milioni di euro in più nelle casse bianconere, che però dovranno essere spesi per il riscatto di Kean. Quella per il calciatore ex Hellas Verona ad oggi è un’operazione fallimentare, anche se la giovane età potrebbe aiutare ad eventuali plusvalenze.

Il calciatore negli scorsi mesi si è visto sondato da Arsenal, West Ham, Atletico Madrid e Paris Saint Germain ma nessuno ha voluto affondare il colpo. Intanto la Juventus cercherà di rivitalizzarlo in questa stagione, con un campionato che per ora è barcollante da parte loro. Kean potrebbe finire per essere il jolly che la Juve cerca per sostituire Angel Di Maria, anche se per ora Allegri non sembrerebbe intenzionato a provarlo come ala. Di sicuro servirà qualcuno di più sicuro per la prossima stagione, con i bianconeri che hanno già sondato Correa dell’Atletico e Nico Williams del Bilbao.