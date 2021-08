Kean ma non solo, la Juve pensa ad un altro colpo in attacco

La Juventus ha scelto Moise Kean per sostituire Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United. Il centravanti arriverà dall’Everton, sbarcherà questa sera in Italia e domani svolgerà le visite mediche.

I bianconeri non avrebbero, però, intenzione di fermarsi qui e starebbero valutando di inserire un nuovo innesto sempre nel reparto avanzato.

Il sogno è Mauro Icardi e nella giornata di ieri c’è stato un primo sondaggio con l’entourage del calciatore, al momento intenzionato a restare al Paris Saint-Germain.

Ma nel calcio le cose cambiano in fretta e l’argentino potrebbe fare marcia indietro qualora Mbappé restasse a Parigi. Il centravanti francese è in trattativa con il Real Madrid, ma se l’affare dovesse saltare resterà in Ligue 1 e a quel punto per Icardi ci sarebbe poco spazio.

La Juve monitora con attenzione la situazione, pronta a tentare l’assalto in caso di mancato arrivo di Mbappé alla corte di Ancelotti.