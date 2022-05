Kean, notizie sul suo riscatto

La Juventus dovrebbe riscattare Moise Kean senza alcun dubbio. Il giocatore sembra poter rimanere in bianconero, rispetto a quanto detto in passato

Moise Kean sembrava essere lontanissimo dalla Juventus e invece negli ultimi giorni il suo riscatto appare più che probabile. Nonostante il suo contributo alla Juventus sia inferiore a quanto previsto – con l’ultimo periodo che pare stregato – il calciatore dovrebbe rimanere a Torino.

A pesare potrebbe essere l’obbligo di riscatto fissato con l’Everton, che scatterebbe a determinate condizioni nella prossima stagione. C’è da capire però se la Juventus lo riscatterebbe per poi venderlo, visto anche che il Paris Saint Germain è ancora alla finestra.

Un riscatto quasi sicuro e uno improbabile

Se quello di Moise Kean appare più che probabile – con la Juventus che dovrà capire se poter puntare su di lui – quello di Alvaro Morata si allontana vertiginosamente. La concorrenza sul giocatore – Barcellona e Arsenal – aumenta e l’Atletico Madrid potrebbe non concedere sconti sui 35 milioni di riscatto pattuiti.

Alvaro vorrebbe rimanere in bianconero, ma appare più che difficile un suo futuro a Torino. Resta ancora tanto tempo prima del calciomercato e la Juventus avrà margine di trattativa. L’Atletico Madrid, dal canto suo, sembra non avere interesse nel mantenerlo in rosa e il giocatore potrebbe anche far leva per provare a restare alla Juve. Intanto la Juventus dovrà capire se servirà un’altra punta da affiancare a Vlahovic, che avrà necessariamente bisogno di un compagno di reparto che possa anche segnare. Il serbo ultimamente non segna troppo e servirà il contributo anche di altri.