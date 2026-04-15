Kean-Pellegrini, il Napoli pensa in grande

Il Napoli è già al lavoro per programmare la prossima stagione e lo fa seguendo una linea ben precisa: costruire una squadra competitiva e adatta alle richieste di Antonio Conte. Le prime mosse sul mercato sembrano andare proprio in questa direzione, con l’obiettivo di inserire giocatori funzionali e pronti a fare la differenza

Si inizia a far sul serio

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente partenopeo, Conte avrebbe indicato chiaramente la necessità di rinforzare sia l’attacco che il centrocampo con giocatori già pronti e abituati a competere ad alti livelli. In questo senso, Kean rappresenta una soluzione interessante per il reparto offensivo: un attaccante dinamico, giovane ma con esperienza internazionale, capace di garantire profondità e gol.

Parallelamente, il nome di Pellegrini resta uno dei più apprezzati per il centrocampo. Il capitano della Roma è considerato un elemento di qualità, capace di unire tecnica, inserimenti e leadership. Non a caso, il suo profilo è da tempo nella lista dei desideri del club azzurro, anche se la trattativa non si presenta semplice, sia per questioni economiche che per la volontà della Roma di trattenerlo e rinnovargli il contratto in scadenza.

Profondità ed esperienza

La strategia del Napoli sembra dunque chiara e ben strutturata: l’idea è quella di costruire una rosa equilibrata, capace di rispondere alle esigenze tattiche di Conte in ogni reparto. Non si tratta solo di acquistare nomi importanti, ma di individuare profili funzionali, con caratteristiche precise e compatibili con il sistema di gioco dell’allenatore. In questo senso, la società dovrà muoversi con attenzione anche sul fronte delle cessioni, valutando eventuali sacrifici per finanziare nuovi innesti e mantenere sostenibile il progetto tecnico.