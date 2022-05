Kean per Paredes, il possibile scambio

Il Paris Saint Germain sarebbe ancora intrigato dalla possibilità di riprendere Moise Kean tra le proprie fila

Moise Kean sembrerebbe poter essere riscattato – definitivamente – dall’Everton. Nonostante su di lui penda un obbligo a determinate condizioni, la Juventus potrebbe optare di mantenerlo anzitempo.

Il calciatore italiano potrebbe ritrovarsi, però, a partire immediatamente. Su di lui c’è ancora il Paris Saint Germain, che continua a non darsi per vinto e vorrebbe riaverlo in rosa. Si profila dunque un possibile scambio, che potrebbe far contenti proprio tutti. La Juventus ci pensa, intanto Kean continua a non incantare.

Paredes potrebbe arrivare?

E’ Leandro Paredes, infatti, il giocatore che potrebbe arrivare in bianconero al posto di Moise Kean. L’argentino non sembra intrigato dal ritorno in Italia, ma se la Juventus dovesse mettere sul piatto un buon contratto le cose potrebbero cambiare.

Moise Kean andrebbe ai parigini, mentre l’ex Roma e Zenit San Pietroburgo potrebbe finire per rinforzare il centrocampo bianconero. Una trattativa che farebbe felici tutti, con la Juventus che potrebbe chiedere anche un piccolo conguaglio economico vista la differenza di prezzo e di età tra i due giocatori coinvolti.

In stagione Moise Kean ha giocato – contando anche l’Inghilterra – ben 43 partite tra tutte le competizioni, segnando 6 gol e servendo 3 assist. Il tutto distribuito, però, su 1358 minuti. Non è mai riuscito ad incidere dall’inizio, risultando sempre uno dei giocatori che Allegri ha preferito lanciare dalla panchina. Leandro Paredes ha giocato meno partite, ma paradossalmente pochi minuti in meno rispetto a Kean. Sono 22 le partite giocate dall’argentino, condite da 1 gol e 2 assist. Per un totale di circa 1244 minuti.