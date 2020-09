Kean spinge per tornare alla Juventus, ma l’Everton vuole monetizzare

La Juventus nelle prossime ore spera di chiudere con la Roma l’operazione che porterà Edin Dzeko in bianconero. Non appena i giallorossi metteranno le mani su Milik, il bosniaco sarà libero di partire.

Nei piani del direttore sportivo Paratici c’è però anche la possibilità di prelevare un nuovo attaccante che faccia da alternativa a chi arriverà per fare il titolare.

Il nome che circola da diversi giorni è quello di Moise Kean, centravanti ceduto dalla Juventus all’Everton nella passata stagione per circa 30 milioni di euro e già sul piede di partenza.

Kean alla prima stagione in Premier League non ha convinto, mettendo a segno solo 2 reti in 33 presenze. Numeri miseri per un giocatore costato così tanto. Ecco perché il club inglese sta cercando una soluzione che gli permetta di rientrare dall’investimento fatto.

La Juventus ci sta pensando ma al momento sarebbe disposta a mettere sul piatto solamente un prestito con diritto di riscatto. Modalità che non accontenterebbe gli inglesi, che hanno necessità di monetizzare.

Una grossa mano potrebbe arrivare proprio dal giocatore, che spinge per tornare a Torino e potrebbe mettere pressione alla società. Possibile una soluzione a metà strada, strutturando l’operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto che andrebbe a tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.