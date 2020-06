Keira Knightley nella serie di Hulu “The Other Typist”

Keira Knightley è un’attrice cinematografica di grande successo, conosciuta principalmente per il suo ruolo nella saga di Pirati dei Caraibi.

Inoltre l’attrice è spesso protagonista di struggenti drammi storici che le sono valsi molteplici candidature a prestigiosi premi cinematografici.

Keira Knightley è stata candidata due volte ai Premi Oscar, rispettivamente nel 2006 e nel 2015, per i film Orgoglio e Pregiudizio e The Imitation Game.

La rivista Deadline riporta che l’attrice britannica ha deciso di fare il salto nel mondo televisivo. La Knightley ha ottenuto un ruolo da protagonista nella serie The Other Typist.

La serie, adattamento del romanzo di Suzanne Rindell, approderà su Hulu.

Tra i produttori esecutivi del progetto vi è la stessa Knightley.

Il romanzo, pubblicato nel 2013, fu paragonato al Grande Gatsby di Fitzgerald.

Scopriamo cosa ci riserverà il nuovo progetto di Keira Knightley:

“Ambientato a New York City al culmine dell’era del proibizionismo, The Other Typist, è un thriller che tratta i temi di identità, classe e ossessione e desiderio mal riposto o incompreso. Rose, una dattilografa del dipartimento di polizia, decisamente non mondana ed ingenua, viene trascinata nell’oscuro e pericoloso mondo della sua nuova collega, l’affascinante Odalie. Quando un terribile crimine viene commesso non è chiaro quale delle due donne sia la più sleale ed insidiosa.”

Dagli esordi Keira Knightley ha sempre preso parte a grandi produzioni cinematografiche oppure pellicole indipendenti. Poche eccezioni l’hanno portata sul piccolo schermo, senza mai però vederla impegnata come attrice protagonista in produzioni seriali.

Infine al momento non vi sono dettagli sul cast della miniserie di Hulu o su una possibile data di uscita. The Other Typist potrebbe andare in onda nel 2021 ma non vi sono conferme.

Recentemente Keira Knightley è apparsa al cinema con la pellicola Misbehaviour, scritta e diretta da Philippa Lowthorpe. Il film, uscito a marzo 2020, racconta la storia della gara di bellezza più controversa e commentata del secolo scorso.