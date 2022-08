Kepa, ultimo tentativo del Napoli

I partenopei avrebbero fatto un’ultima offerta per Kepa del Chelsea. La trattativa sarebbe ancora in corso, ma intanto si aspetta per Navas

Il Napoli è ancora in attesa per Keylor Navas. Il numero uno costaricano sta ancora trattando per la propria uscita dal Paris Saint Germain, che potrebbe avvenire presto, ma intanto i partenopei avrebbero fatto un’ultima offerta per un altro portiere.

Infatti, gli azzurri avrebbero fatto un ultimo tentativo per Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Il portiere spagnolo è uno dei quasi sicuri partenti dei londinesi e i partenopei stanno trattando da ormai settimane per il suo ingaggio.

I dettagli dell’offerta per il portiere

Il Napoli avrebbe offerto al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto solo a determinate condizioni. Offerta che nei prossimi giorni verrà valutata più attentamente, si attende di capire se i londinesi possano accettare o meno.

Al giocatore andrebbero circa 5.5 milioni di euro, cifra massima a cui i partenopei vogliono spingersi per poter ingaggiare il portiere spagnolo. Il calciatore, nelle scorse settimane, avrebbe spinto con il club londinese per poter partire e la sua volontà sembrerebbe quella di potersi rilanciare anche in vista del mondiale in Qatar.

Arrivato durante la gestione Maurizio Sarri, nella stagione 2018-2019, il calciatore sembrava poter essere uno dei portieri più promettenti di tutta Europa. Poi il calo e la panchina, che con l’arrivo di Mendy è diventata una certezza. Il classe ’94 ha voglia di rivalsa e complice l’arrivo di Slonina, che resterà però al Chicago Fire in prestito, è sicuro che il suo futuro al Chelsea sia ormai incerto.