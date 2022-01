Kessie, anche la Juventus sul calciatore del Milan

Franck Kessie andrà in scadenza con il Milan quest’Estate e non sembra esserci spiraglio per il rinnovo con i rossoneri

Franck Kessie, Ivoriano del Milan, è al centro di svariate voci di mercato. Il giocatore, salvo colpi di scena, non dovrebbe rinnovare con Rossoneri e andrà in scadenza al 30 Giugno 2023. Il calciatore chiede 9/10 milioni di stipendio per rinnovare, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza Milanista.

Negli scorsi giorni il calciatore ha rifiutato il Tottenham, con cui il Milan sembrava aver trovato un accordo. Il calciatore è corteggiatissimo, ma ora su di lui sembrerebbe esserci anche l’ombra della Juventus.

Costi elevati e quell’accordo già raggiunto

La Juventus dopo aver piazzato il colpo Vlahovic, mancano sono le visite mediche e la firma, ora avrebbe puntato il centrocampista ex Atalanta per rinforzarsi. Cherubini vorrebbe anticipare l’operazione a Gennaio, ma ciò dipende dalle uscite. Arthur e Bentancur non danno sicurezze di partenza e dunque la Juventus potrebbe rimanere così.

Kessie intanto avrebbe trovato un accordo verbale con il Barcellona per trasferirsi in Estate, con i Catalani che prima però dovranno sistemare la situazione uscite e cercare di aggiustare una stagione disastrata prima di poter fare qualcosa.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe dunque decidere di non gettarsi sul calciatore anche per le esose richieste di stipendio. Quindi tutto ciò sembra esser soltanto la solita voce smontata immediatamente. Voce invece non smontata quella che porterebbe Nandez del Cagliari alla Juventus. A riportarla Romeo Agresti, ma il tutto arriverebbe a conclusione solo nel caso in cui ci fosse un’uscita.