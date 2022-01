Kessie, ci sono novità sul suo futuro. Il punto della situazione

Franck Kessie sembrerebbe deciso a non rinnovare con il Milan, per lui alcune tra le big europee in Estate

Il futuro di Franck Kessie non è ancora scritto, ma di sicuro non sarà con la maglia del Milan. Il giocatore chiede cifre fin troppo elevate per il monte ingaggi rossonero e così – come accaduto per Donnarumma la scorsa Estate – potrebbe abbandonare Milano.

Il calciatore è corteggiatissimo, ma chiede 8 milioni di euro per lo stipendio annuale. Cifre non troppo elevate per tanti club, ma di difficile fattura per altri. Uno stipendio così elevato in piena crisi economica mondiale sembra essere utopia per qualsiasi club, perfino per chi ha già un accordo con il calciatore.

L’Ivoriano resta in Italia o va all’estero?

Il calciatore potrebbe lasciare Milano, si, ma la sua sponda rossonera. Difatti su di lui ci sarebbero gli occhi dell’Inter, che vorrebbe provare a ripetere ciò che è accaduto con Hakan Çalhanoğlu. Il calciatore della nazionale Ivoriana non si è ancora esposto, ma stando a voci certe potrebbe avere già un accordo con il Barcellona per la prossima stagione. Catalani che però prima dovranno ridurre il monte ingaggi, quindi bisogna vedere se riusciranno ad acquistarlo.

Sul calciatore sembrerebbero esserci anche gli occhi della Juventus – che è in cerca di qualcuno per la prossima Estate – e quelli di Paris Saint Germain e Tottenham. Difficile prevedere dove si trasferirà, ma di sicuro il Milan perderà un pezzo da 90. Il terzo perso a zero nell’arco di un anno, che lascia dell’amaro nella bocca della dirigenza.