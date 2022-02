Kessie, il Barcellona si allontana. Juventus e Inter in agguato

Cresce la concorrenza per Kessie, che andrà in scadenza con il Milan a Giugno. Attenzione a Inter e Juventus

Franck Kessie e il suo rinnovo sta diventando un vero e proprio caso. Il calciatore ivoriano non è sicuro del suo futuro e le possibilità per la prossima stagione sono innumerevoli.

Il calciatore è seguito dalle big europee, con le italiane che non si tirano indietro. Juventus e Inter puntano il colpo a zero, con il Milan che non sembrerebbe voler alzare la propria offerta di 6 milioni per il rinnovo. Il calciatore vorrebbe 8 e tutto tace a Milanello.

Il Barcellona sembra muoversi

Sembrava esserci un principio di accordo tra Kessie e il Barcellona, confermato dall’accellerata nelle ultime ore. I catalani sarebbero disposti ad acquistare il giocatore, specialmente vista l’età di Busquets. Xavi continua a puntare sullo spagnolo, ma la prossima estate compirà 34 anni e non è sicuramente eterno.

Sul calciatore ci sarebbe la fila, con Juventus e Inter al momento un po’ più defilate. Le due italiane sembrerebbero essere ancora in corsa, ma lo stipendio di almeno 8 milioni chiesto dall’ex Atalanta sarebbe fin troppo elevato per entrambe.

Il Manchester United e il Tottenham sembrano comunque continuare a provarci, con i londinesi spinti da Antonio Conte che vorrebbe il giocatore a tutti i costi. Probabile che però finisca in Spagna, visto il rifiuto di qualche settimana fa alla Premier. Mai dire mai, comunque, tutto può accadere. Il giocatore potrebbe perfino firmare il rinnovo con il Milan e continuare la propria avventura in rossonero.