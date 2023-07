Kessie, la Juventus ci prova

L’ivoriano è già diventato un giocatore ricercato per una cessione della squadra catalana, visto che la vecchia signora è la squadra che ora preme per incorporarlo nei propri ranghi

Il Barcellona, come tutti i grandi club, è ancora in attesa di poter finalizzare i propri movimenti, che riguardano innanzitutto le partenze. Cessioni che lasciano al Barcellona la capacità e il margine per poter intraprendere altre interessanti operazioni di mercato. E i catalani continuano a fare le loro mosse.

I giganti catalani sono ancora decisi a portare a termine una serie di operazioni di alto livello che diano spazio agli acquisti desiderati che hanno in agenda. E secondo La Gazzetta dello Sport, una probabile cessione è quella di Franck Kessié.

Un’operazione del valore di oltre 15 milioni di euro

Autore di tre gol e altrettanti assist in 43 partite nella stagione appena conclusa, il centrocampista ivoriano interessa ora alla Juventus. La Vecchia Signora punta su di lui per migliorare il proprio centrocampo, soprattutto dopo aver perso Sergej Milinkovic-Savic per l’Arabia Saudita.

I piemontesi sono i più interessati a ingaggiare il centrocampista africano, per il quale il Barcellona chiede 15 milioni di euro più bonus. Un trasferimento interessante dopo l’ingaggio gratuito di un anno fa e che aiuterebbe la squadra di Xavi Hernandez nelle prossime operazioni di mercato. La Juventus punterà a prendere il giocatore al prima possibile, rafforzando il proprio centrocampo dopo le possibili partenze di Paul Pogba, Arthur, Zakaria e McKennie. Tutti, o quasi, esuberi che potrebbero ritrovarsi presto a diventare giocatori di altre squadre.