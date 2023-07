Kessie, non solo l’Atletico su di lui: la Juventus teme la Premier

Sebbene i campioni della Liga abbiano già trovato un accordo con la Juventus per il centrocampista, il Tottenham Hotspur è intenzionato a muoversi per l’ivoriano. Inoltre, Kessié è sedotto dalla possibilità di giocare in Inghilterra

Il Barcellona sta cercando di accelerare la partenza dei giocatori che non rientrano nei piani di Xavi Hernández al Ciudad Condal. Allo stesso tempo, non esclude l’opportunità di incassare quei professionisti che non decollano o non assumono un ruolo chiave nella sua disposizione tattica.

Senza andare oltre, questa descrizione porta a concentrarsi sul caso specifico di Franck Kessié (26 anni), che svolge un ruolo secondario nel centrocampo blaugrana. In teoria, la Juventus è in pole position con la formula del prestito con opzione di acquisto (10-15 milioni di euro).

Tottenham, grande rivale della Juventus

Detto questo, il quotidiano Sport riporta che l’interesse della Premier League per la vecchia conoscenza del Milan sta crescendo e il motivo? Il Tottenham Hotspur avrebbe informato il Barça della sua volontà di entrare nella corsa per la firma di Kessié. Per questo, c’è un fattore chiave.

Ci riferiamo alla chiusura del trasferimento di Harry Kane (Bayern Monaco), un fattore che farebbe lievitare l’offerta degli Spurs per l’ivoriano. Da parte loro, i campioni in carica della Primera Division sono in attesa di definire la cessione del loro pupillo. Kessié gradirebbe anche la possibilità di competere in Premier League. Difficile capire se la trattativa possa andare in favore degli inglesi, visto anche che Kane potrebbe addirittura rimanere a Londra e giocarsi le sue carte con gli Spurs anche nella prossima stagione.