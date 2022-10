Kessie, possibile ritorno in Serie A. Roma e Juventus alla porta

Franck Kessie continua a trovare poco spazio con la maglia del Barcellona, tanto che arrivano nuove voci dal mercato per lui

Sono poche le presenze stagionali di Franck Kessie o, almeno, se rapportate al minutaggio. L’ivoriano ex Milan continua a raccogliere poco tempo in campo da inizio stagione, tanto che dall’Italia si ci chiede se sia possibile un suo ritorno.

Per il momento è difficile, ma intanto iniziano a girare le voci. C’è chi da Roma e Juventus pronte a sferrare un assalto già da gennaio, con il calciatore che potrebbe provare ad andarsene dalla Spagna solo dopo 6 mesi. Intanto il calciatore continua ad allenarsi, sotto lo sguardo di Xavi che lo valuta.

Xavi parla sulla questione

Mercato a parte, l’avventura di Franck Kessie continua ad essere vociferata a livello mediatico. L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato della questione e chiarito sul perché l’ivoriano non giochi: “La concorrenza qui è agguerrita. Si sta allenando molto bene, ma è un grande professionista e sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione”.

Parole che sembrano togliere dal mercato l’ivoriano, per ora, ma intanto il suo minutaggio stagionale è bassissimo. Tra tutte le competizioni il centrocampista ha giocato 11 partite, segnando anche una rete. Sono però solo 328 i minuti in campo per il calciatore, un bottino fin troppo basso per un calciatore che lo scorso anno ha dominato in Serie A. Un giocatore che sembra trovare fatica nell’inserirsi in un contesto nuovo e su cui in estate potrebbero tornare le squadre di Serie A. Per ora, questo matrimonio non s’ha da fare.