martedì, Settembre 2, 2025
Calcio

Kevin De Bruyne, prime critiche per il calciatore del Napoli: la reazione del centrocampista

Moreno Zannone
Kevin De Bruyne, fonte Wikipedia, google contrassegnate per essere riutilizzate
Kevin De Bruyne resta, senza dubbio, uno dei nuovi simboli assoluti della Serie A, al pari di Luka Modric. La differenza sostanziale è che il centrocampista belga ha sei anni in meno rispetto all’ex stella del Real Madrid: un dettaglio che, ad alti livelli, conta eccome.

Nonostante ciò, la sua ultima prova contro il Cagliari non ha convinto. De Bruyne non è riuscito a lasciare il segno e Antonio Conte ha deciso di sostituirlo anzitempo. Una scelta che ha acceso le critiche ed anche qualche insulto nei suoi confronti: sui social, infatti, il fuoriclasse è stato preso di mira da molti tifosi avversari, con commenti spesso ingenerosi e fuori luogo. Diversa la posizione dei sostenitori del Napoli, che continuano a sostenerlo senza esitazioni, consapevoli del valore immenso del giocatore che ha fatto la storia con il Manchester City di Guardiola.

Anche il giornalista di SKY, Fabio Caressa, invita a mantenere la calma: “Vedrete che capirà come giocare in maniera adeguata anche nel calcio italiano. Io credo che possa veramente dare una svolta anche di mentalità a livello europeo. Quindi, piano con le critiche a De Bruyne: andateci molto cauti”

In tanti lo giudicano ormai in parabola discendente, con una condizione fisica distante dagli anni d’oro. Lui, però, non alimenta polemiche né risponde a parole agli haters: preferisce farlo con i fatti, sul rettangolo verde.

