Kevin De Bruyne, prime critiche per il calciatore del Napoli: la reazione del centrocampista

Kevin De Bruyne resta, senza dubbio, uno dei nuovi simboli assoluti della Serie A, al pari di Luka Modric. La differenza sostanziale è che il centrocampista belga ha sei anni in meno rispetto all’ex stella del Real Madrid: un dettaglio che, ad alti livelli, conta eccome.

Nonostante ciò, la sua ultima prova contro il Cagliari non ha convinto. De Bruyne non è riuscito a lasciare il segno e Antonio Conte ha deciso di sostituirlo anzitempo. Una scelta che ha acceso le critiche ed anche qualche insulto nei suoi confronti: sui social, infatti, il fuoriclasse è stato preso di mira da molti tifosi avversari, con commenti spesso ingenerosi e fuori luogo. Diversa la posizione dei sostenitori del Napoli, che continuano a sostenerlo senza esitazioni, consapevoli del valore immenso del giocatore che ha fatto la storia con il Manchester City di Guardiola.

Anche il giornalista di SKY, Fabio Caressa, invita a mantenere la calma: “Vedrete che capirà come giocare in maniera adeguata anche nel calcio italiano. Io credo che possa veramente dare una svolta anche di mentalità a livello europeo. Quindi, piano con le critiche a De Bruyne: andateci molto cauti”

In tanti lo giudicano ormai in parabola discendente, con una condizione fisica distante dagli anni d’oro. Lui, però, non alimenta polemiche né risponde a parole agli haters: preferisce farlo con i fatti, sul rettangolo verde.