martedì, Novembre 4, 2025
Napoli, De Bruyne rompe il silenzio:”Il mio recupero già è iniziato”

Francesca Panico
Fonte Flickr

Kevin De Bruyne è fermo da due settimane. Il centrocampista, dopo aver calciato il rigore che ha sbloccato la partita Napoli-Inter, ha sul momento subito un infortunio muscolare.

A distanza di qualche giorno, il calciatore belga si è operato, con l’obiettivo di cercare di ridurre i tempi di guarigione. Ora, sta facendo riabilitazione.

KDB, ieri, sorprendentemente si è espresso sulla questione, dopo un lungo periodo silenzio. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio rivolto non solo ai tifosi napoletani, ma a tutti coloro che lo sostengono nel panorama mondiale. Le sue parole:” Ciao a tutti, come tutti sapete starò fuori ancora per un bel po’. La buona notizia è che l’intervento è andato alla perfezione. Il mio recupero è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando”.

Stando a quanto trapelato, la riabilitazione si articolerà in due fasi. La prima ed attuale, si sta svolgendo in Belgio, paese natale del centrocampista.

La seconda, invece, in Italia con lo staff del Napoli che lo seguirà passo per passo a Castel Volturno. Kevin dovrebbe tornare a Marzo. Potrebbe esserci un colpo di scena e fare ritorno prima; come nel caso di Lukaku.

