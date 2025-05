Kevin De Bruyne tra Napoli e Chicago: la scelta del campione belga

Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione, si trova di fronte a una decisione cruciale per il prosieguo della sua carriera. Dopo dieci anni ricchi di successi con il Manchester City, il belga è pronto a voltare pagina, con due opzioni principali sul tavolo: Napoli e Chicago Fire.

Il Napoli, fresco vincitore del suo quarto scudetto sotto la guida di Antonio Conte, ha intensificato i contatti con De Bruyne. Secondo quanto riportato da The Times, il giocatore è atteso in Italia per discutere un possibile contratto biennale. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è detto fiducioso sull’esito positivo della trattativa, sottolineando l’acquisto di una casa a Napoli da parte del calciatore e incontri positivi con la sua famiglia.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il Chicago Fire ha presentato un’offerta allettante per portare De Bruyne in Major League Soccer. Nonostante la proposta economica significativa, il belga sembra orientato a proseguire la sua carriera in Europa, anche in vista del Mondiale 2026, come riportato da talkSPORT.

Un’offerta per accaparrarsi il talento belga

Il Napoli ha recentemente migliorato la sua offerta, proponendo un contratto triennale con un ingaggio netto di 6 milioni di euro a stagione. Questa proposta, unita alla possibilità di giocare la Champions League e alla presenza di connazionali come Romelu Lukaku, potrebbe essere decisiva nella scelta di De Bruyne.

La decisione finale del centrocampista belga è attesa nei prossimi giorni. I tifosi del Napoli sperano di vedere presto De Bruyne indossare la maglia azzurra, contribuendo a rafforzare ulteriormente una squadra già competitiva.