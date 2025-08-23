Napoli, Kevin De Bruyne è pronto per la prima partita della stagione

Nell’attesa che Kevin De Bruyne esordisca con la maglia azzurra, iniziano ad arrivare i primi commenti degli esperti.

Ecco, le parole del “Corriere Della Sera”: “Gli occhi di tutto lo stadio saranno per la stella del Napoli che a fine anno ha lasciato il City – 422 partite, 108 gol, quasi 200 assist, trofei su trofei, il Triplete, un Pallone d’Oro sfiorato – per ripartire dalla Serie A.”

“Ha scelto Napoli per restare in Europa e in Champions, per dimostrare anche a se stesso che De Bruyne esiste ancora, forse meno impattante di un tempo ma pur sempre artista dell’assist, del calcio verticale che non ha età e non conosce il senso del tempo.”

“De Bruyne ha brillato nelle amichevoli, ha ricevuto gli elogi di Conte per impegno, abnegazione, professionalità unita allo status di campione che ha corso e sudato come un gregario, umile come un giovane.”

“Ora la risposta del campo. Kdb agirà dietro la punta ma anche col Girona lo si è visto girovagare per il campo in cerca di palloni e avversari, giocando di prima e non risparmiandosi mai anche con interventi da calcio vero, altro che agosto”.