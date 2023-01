Nel corso dell’era De Laurentiis a Napoli sono arrivati molteplici talenti. Possiamo ricordare tra i tanti gli arrivi di: Cavani, Hamsik, Higuain, Allan, Jorginho. Ma anche pensando al passato più recente, nella scorsa estate sono arrivati Kim Min-Jae e Kvicha Kvaratskhelia. Eppure, come in tutte le società, ci sono stati anche degli acquisti sbagliati, che non hanno dato i frutti sperati.

In questo caso basti pensare ai flop Edu Vargas, Erwin Hoffer, Michu, Bruno Uvini e Simone Verdi. Nei scorsi giorni però, l’ex addetto stampa della società partenopea, Massimo Sparnelli, in un intervento nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente Tele A, ha rivelato un retroscena su un calciatore che non doveva essere acquistato dal Napoli:

“Kevin Malcuit non è un giocatore da Napoli, lo dicevano anche gli assistenti di Carlo Ancelotti. Per me non può fare parte di una squadra importante come quella partenopea”. Il 9 settembre 2022, ancora svincolato, Malcuit ha firmato un contratto valido fino al 2024 con i neopromossi turchi dell’Ankaragücü. Il terzino francese che ora milita in Süper Lig non ha mai dimostrato al Napoli di essere un calciatore affidabile.

Il prezzo del suo cartellino con la maglia partenopea era salito sino a superare i 15 milioni di euro mentre ad oggi non vale più di 1 milione. Fino ad ora in Turchia ha totalizzato 8 presenze ed ha servito ad i compagni due assist. Attualmente l’Ankaragücü si trova al tredicesimo posto a +1 dalla zona retrocessione.

Con la maglia del Napoli il terzino destro ha totalizzato 38 presenze in tre anni e mezzo. A Gennaio 2021 è stato mandato in prestito alla Fiorentina senza però trovare molto spazio e difatti a Giugno 2021 è ritornato in Campania. Con la maglia azzurra ha anche debuttato nella UEFA Champions League nella partita fuori casa con il Genk, pareggiata 0-0.