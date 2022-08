Kevin Prince Boateng, padre per la terza volta? Il dettaglio nella IG Story di

Kevin Prince Boateng diventerà padre per la terza volta? È questa la domanda che si sta chiedendo il popolo del web dopo la IG Story di Valentina Fradegrada. Agli utenti di Instagram, infatti, non sarebbe affatto sfuggito un dettaglio che farebbe pensare ad una gravidanza.

TERZA CICOGNA IN ARRIVO? – Tra il calciatore e l’esperta di arti marziali è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo 4 mesi di relazione, iniziata la scorsa estate, è arrivata la proposta di matrimonio. A giugno, infine, Kevin e Valentina sono convolati a nozze.

Ad organizzare l’evento è stato Enzo Miccio, rinomato wedding planner tra i vip e non. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana, precisamente, a Radincoli e nel metaverso, in quest’ultimo caso attraverso la vendita di biglietti.

A pochi mesi dalle nozze, sembrerebbe in arrivo un’altra bellissima notizia. Da quanto emerso sui social, precisamente da una segnalazione di Veryinutilpeople, la Fradefraga sarebbe in dolce attesa. A far intendere ciò è stato un dettaglio presente in una storia su Instagram.

Nella IG Story in questione si vede Valentina davanti allo specchio, intenta a parlare. A catturare l’attenzione è però la piccola immagine di un’ecografia dentro la cover. Che a breve arrivi l’annuncio della gravidanza?