Kevin Sacchi fuori con “Baby Bling” , «Musica Balcanica? Questo è il mio mood!»

Kevin Sacchi nato a Crema nel 1999 rilascia la sua nuova traccia “Baby Bling” in chiave Manele, nel titolo il termine Bling come dallo slang viene utilizzato solitamente per denotare abiti o gioielli costosi e ostentati, o lo stile o gli atteggiamenti materialistici ad essi associati.

In internet si legge che viene usato per:

“lo stile di vita sfavillante di anelli di diamanti, auto appariscenti e champagne”

Forse il concetto della canzone è proprio questo, la rivalsa che ha avuto nel corso degli anni partendo dal nulla e sentirsi poi realizzato.

Notare che Kevin Sacchi sta rilasciando le sue ultime canzoni sotto la nota Label AR.MS. Empire, label che ha distribuito artisti come Capo Plaza e Peppe Soks.

Il successo di Kevin è dovuto prima alla sua carriera lavorativa come imprenditore digitale e successivamente con un “doppio goal” nella sua vita da artista.

Kevin Sacchi è il primissimo ad aver portato il Manele in italia poiché è un genere presente in Turchia, Bulgaria, Serbia, Romania, Bosnia, Montenegro, Grecia, Ungheria e in Albania.

Inoltre Sacchi scrive su Instagram «Musica Balcanica? Questo è il mio mood!» , lasciando intendere che eventuali altri artisti italiani che proveranno a far quello che sta facendo lui saranno solo le sue brutte copie poiché è lui l’originale.

