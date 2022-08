Keylor Navas, il Napoli non molla la presa

Dal fronte parigino la trattativa per l’arrivo di Keylor Navas in azzurro continua ad essere ferma ma il Napoli non ha intenzione di mollare.

La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain è in uno stato di stallo in quanto il portiere costaricano non ha intenzione di rinunciare alla propria buonuscita pari a circa 18 milioni che il club parigino sembra non essere disposto a corrispondere.

L’arrivo del portiere, quindi, potrebbe potrebbe slittare alla prossima sessione di mercato ma intanto il presidente De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa fino a giovedì. Se non dovesse andare in porto, sicuramente il club tornerà alla carica a gennaio.