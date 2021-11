Keylor Navas in Serie A in estate, Inter e Juventus in allerta

In estate, Keylor Navas potrebbe arrivare in Italia. Il portiere Costaricano è corteggiatissimo da due realtà nostrane.

Chiuso al PSG

L’ex Milanista Donnarumma sta trovando sempre più spazio tra i francesi del PSG. Tanto da rubare il posto a Keylor Navas, compagno di reparto che non accetta di fare il secondo, anche se in occasione della rocambolesca vittoria di ieri sera contro il Bordeaux, ha giocato proprio Keylor, relegando l’ex portiere del Milan in panchina.

Abbastanza normale per un portiere del suo calibro, visto il blasone che si è creato. Nelle sue stagioni al Real Madrid si è affermato come uno dei portieri più vincenti al mondo. Da titolare ha vinto ben tre Champions League, per poi passare nel 2019 alla corte dei Parigini.

Il portiere classe ’86 viene da due stagioni di titolarità inamovibile, anche vista la poca concorrenza tra i pali al PSG. Posto da titolare che ora gli è privato dall’arrivo di Donnarumma, arrivato quest’estate a zero dal Milan dopo un Europeo da protagonista.

Keylor Navas nel mirino delle Italiane

Su di lui ora ci sarebbero Juventus e Inter, con la seconda in netto vantaggio. La Juventus vorrebbe sostituire Szczesny, non convinta delle sue prestazioni.

L’Inter, invece, è risaputo che cerchi un sostituto per Handanovic, che ormai in scadenza non convince più per prestazioni da ormai due stagioni. L’Inter sonda il mercato dei portieri ormai da mesi, avendo anche provato ad acquistare Onana dall’Ajax.

Il portiere costaricano del PSG porterebbe maturità e prestazioni sicure per l’Inter. Il giocatore è scontento in Ligue 1 e sembrerebbe essere il profilo ideale per i meneghini, che puntano a costruire su di lui un comparto difensivo fatto di esperienza e compattezza. Come andrà a finire?